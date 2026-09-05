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Ağustosta 100 bin 128 gıda denetiminde 186,5 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gerçekleştirilen 100 bin 128 gıda denetiminde 186,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Ağustosta 100 bin 128 gıda denetiminde 186,5 milyon lira ceza
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Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 186,5 milyon TL idari para cezası uygularken, 49 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. 

Ağustosta 100 bin 128 gıda denetiminde 186,5 milyon lira ceza - Resim : 1