Ağustosta 100 bin 128 gıda denetiminde 186,5 milyon lira ceza

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Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 186,5 milyon TL idari para cezası uygularken, 49 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.