Ağustosta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Altın, yıllık değerlendirmede de en fazla kazandıran yatırım aracı olurken, 6 aylık dönemde ise en çok kaybettiren araç olarak dikkati çekti.

Altın aylık bazda yüzde 7,93 kazandırdı

Külçe altın ağustosta, yurt içi üretici fiyatlarıyla indirgendiğinde yüzde 7,17, tüketici fiyatlarıyla indirgendiğinde ise yüzde 7,93 oranında reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE'ye göre Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,66, euro yüzde 0,61 ve mevduat faizi yüzde 0,33 reel getiri sundu. Aynı dönemde Amerikan doları yatırımcısına yüzde 0,86, BIST 100 endeksi ise yüzde 1,83 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre hesaplandığında DİBS yüzde 1,38, euro yüzde 1,34 ve mevduat faizi yüzde 1,05 kazandırdı. Amerikan dolarındaki reel kayıp yüzde 0,15, BIST 100'deki kayıp ise yüzde 1,13 oldu.

Üç aylık dönemin kazandıranı DİBS

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı. Devlet tahvilleri Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,77 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Aynı dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç BIST 100 oldu. Endeksteki reel kayıp Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 7,15, TÜFE'ye göre yüzde 5,98 olarak hesaplandı.

Altı ayda mevduat öne çıktı

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti. Brüt mevduat faizi, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,19, TÜFE'ye göre yüzde 2,87 oranında reel kazanç sağladı.

Aylık performansta ilk sırada yer alan külçe altın ise 6 aylık dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Altındaki reel kayıp Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 19,35, TÜFE'ye göre yüzde 18,01 olarak kaydedildi.

Yıllık liderlik de altında

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi yine külçe altın sağladı. Altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Yİ-ÜFE'ye göre DİBS yüzde 4,21, brüt mevduat faizi yüzde 3,35 reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 yüzde 0,20, Amerikan doları yüzde 8,36 ve euro yüzde 8,68 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre ise DİBS yüzde 1,39, brüt mevduat faizi yüzde 0,56 kazandırdı. BIST 100'deki yıllık reel kayıp yüzde 2,90 olurken, Amerikan doları yüzde 10,84, euro yüzde 11,16 oranında yatırımcısına kaybettirdi.