Ahmet Bolat: Dünyaya Türkçe öğretecek TV kanalı kurmayı düşünüyoruz

İMAM GÜNEŞ

Türk dizi sektörünün ihracat için önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dünyada Türk dizileri furyasının olduğunu belirterek, “Çocukların okullarına gittiği bir dönemde ev kadınları kendilerine yeni meşgaleler arıyor. Emekli olan insanlar da aynı şekilde. Yakında bununla ilgili kampanya yapacağız. Yabancı insanların Türkiye'ye, özellikle düşük turizm sezonunda Antalya'ya gelerek 1 aylığına Türkçe dersi almasını sağlayacağız. Böylece Türkçe öğrenip Türk dizilerini rahatlıkla takip edebilecekler. Ekim-kasım, şubat-mart gibi belirli sezonlarda bir aylık kurs olacak. Yurt dışında bu çok yaygın. Onlar İngilizceyi öğretirken biz de Türkçeyi öğretmek istiyoruz. Ayrıca Aydın Üniversitesi ile dünyaya Türkçe öğretmek için proje başlatıyoruz. Aydın Üniversitesi'nin başkanlığında dünyaya Türkçe öğretmek üzere Türkçe kanalı kurmayı düşünüyoruz. Özellikle Türkçe dizilerinin olduğu yerlerde aynı BBC Prime gibi Türkçeyi öğretecek, Türkiye'yi tanıtacak programlar yapmayı düşünüyoruz” dedi.

HİB ve THY eğitimde yabancı öğrenci sayısını ve ihracatı artırmak için işbirliği yaptı. Yapılan anlaşma ile öğrenci ve ailelerine indirimli bilet imkanları sağlanacak. Törende HİB ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Mustafa Aydın yer aldı. THY ile HİB arasında imzalanan protokol kapsamında, bugünden itibaren 30 Kasım 2023'e kadar düzenlenen biletlemeler ve 31 Aralık 2023'e kadar gerçekleşecek uçuşlar için yüzde 30'a varan indirimler sağlanacak.

THY yerine Türkiye reklamı yapacak

THY olarak öğrencilerin evlerine dönmek yerine, ailelerini Türkiye’ye davet etmeleri için bilet fiyatlarında önemli indirim yaptıklarını ifade eden Ahmet Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biletlerde yüzde 30 indirim yapıyoruz. Öğrencilerimizin aileleri de bu imkanlardan yararlanabilecek. Ayrıca, ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilere ve yanlarında getireceği 3 aile yakınına da yüzde 20 indirim yapıyoruz. Bazı ülkelerin büyükelçileri, konsolosları özellikle bizlerle görüşmek istiyor. Şunu görüyoruz ki, temsilciler ülkelerinin tanıtımını yapmak için çalışıyor. Bu gayet normal. Biz de kendi firmalarımız ve kurumlarımızla tanıtım çalışmalarını artırarak fırsat sağlamaya çalışıyoruz. THY zaten bir marka. Bundan sonra hikayemizi Türkiye özelinde yazacağız. Uçaklarımızda THY değil Türkiye reklamı yapacağız.”

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı 310 bini buldu

Bugün Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenci sayısının 310 bini bulduğunun altını çizen Mustafa Aydın ise “UNESCO verileri henüz açıklanmadı. Geçen yıl 10’uncu sıradaydık. Bu yıl muhtemelen 7'nci sıraya yükseleceğiz. Hedefimiz ilk 5’e girmek. Çalışmalarımızı yaparken uluslararası öğrenci teminindeki rekabet gücümüzü artırmak istiyoruz. 2025 yılında öğrenci sayımızı 500 bine çıkarmaya hedefliyor. 1,5 milyar dolar olan ihracatımızı ise 3 milyar dolara taşımayı amaçlıyoruz. THY ile yaptığımız iş birliği, öğrenci sayısında yakaladığımız artışın hızını artıracaktır. THY markasının sektörümüzle yan yana gelmesinin yaratacağı pozitif algı da tanıtım faaliyetlerimize önemli bir katkı sağlayacak. THY, eğitim sektörümüzü de uçuracak” dedi.

Hizmet ve mal ihracatının toplamı 340 milyar doları görecek

HİB VE THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, hizmet ihracatının bu yılı 90 milyar dolar ile tamamlayacağını, mal ihracatı ile birlikte toplam ihracatın 340 milyar dolara ulaşacağını dile getirdi. 2025 yılında 130 milyar dolar olan ihracat hedefini 2023 yılında yakalamayı planladıklarına değinen Bolat, 7 trilyon dolara giden küresel hizmet ihracatında 130 milyar dolarlık pay almanın mümkün bir hedef olduğunu işaret etti.