Ahmet Güleç: İhracatımızın nitelikli büyümesini güçlü dayanışmayla sürdüreceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 33. Olağan Genel Kurulu'nun ardından Mustafa Gültepe yeniden TİM Başkanlığına seçilirken, yeni dönem Yönetim Kurulu da belirlendi. Yeniden TİM Başkan Vekilliği görevine seçilen Ahmet Güleç, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi yeniden TİM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla içtenlikle tebrik ediyor, yeni dönem Yönetim Kurulumuzun ülkemiz, ihracat camiamız ve tüm sektörlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

İlk görev döneminde Sayın Mustafa Gültepe; ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmaya, ihracat ekosistemini güçlendirmeye ve sektörlerimizin gelişimine katkı sunan pek çok önemli çalışmaya liderlik etti. Aynı dönemde tesis edilen istişare kültürü, ortak akıl anlayışı ve güçlü iş birliği yaklaşımı, TİM çatısı altında sektörlerimiz arasında örnek bir dayanışma zemini oluşturdu. Bu birlik ruhunun ve ortak hedeflere odaklanan çalışma anlayışının, yeni dönemde de ülkemizi daha büyük başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Bugün küresel ticaret yeniden şekilleniyor. Rekabet artık yalnızca maliyet avantajıyla değil; teknoloji, tasarım, sürdürülebilirlik, markalaşma ve katma değerli üretimle belirleniyor. Bu yeni dönemde Türkiye'nin üretim gücünü daha yüksek katma değerle buluşturmak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak, yeni pazarlara açılmak ve dünya ticaretinden aldığımız payı yükseltmek ortak sorumluluğumuzdur.

Sayın Mustafa Gültepe'nin liderliğinde, Yönetim Kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte; sektörlerimizin dönüşümünü hızlandıracak, üreticilerimizin önünü açacak ve ihracatımızın nitelikli büyümesini destekleyecek çalışmaları aynı kararlılık ve güçlü dayanışma anlayışıyla sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; güçlü üretimi güçlü ihracata, güçlü ihracatı ise daha güçlü bir Türkiye'ye dönüştürmek için ortak akıl, istişare ve sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni dönemin ülkemize, ihracat ailemize ve tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyor; Sayın Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulumuzun başarılı ve verimli bir çalışma dönemi geçirmesini temenni ediyorum."