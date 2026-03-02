Ahmet İhsan Erdem: İFM, 20 bin istihdam yarattı

İstanbul’un yüzyıllardır kıtaların kesişim noktasında yer alan bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatan Erdem, bu kadim birikimin son dönemde daha da derinleştiğini ve şehrin küresel ölçekte daha görünür bir konuma ulaştığını ifade etti.

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM), Türkiye’yi küresel bir finans üssüne dönüştürme vizyonunun en önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayan Erdem, 2023’te açılışı yapılan merkezin bugün yaklaşık 20 bin kişilik istihdam yarattığını belirtti. Başta Merkez Bankası ve düzenleyici kurumlar olmak üzere kamu bankaları ile çok sayıda özel kuruluşun aynı yerleşkede faaliyet gösterdiğini kaydeden Erdem, İFM’nin bu yönüyle stratejik bir ekosistem niteliği kazandığını dile getirdi.

Uluslararası standartlarda inşa edilen yerleşkenin modern iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ifade eden Erdem, özellikle hizmet ihracatı yapan finans kuruluşları, bölgesel hazinelerini İFM’ye taşıyan çok uluslu şirketler ve transit ticaret yapan firmalar için önemli imkanlar sağlandığını vurguladı. İFM’nin yalnızca geleneksel bankacılık ve finansal hizmetlerin merkezi olmadığını, aynı zamanda İslami finans, enerji ve emtia ticareti ile finansal teknoloji (FinTech) alanlarında da çok katmanlı bir yapı sunduğunu kaydeden Erdem, özel sektör temsilcileri ve uluslararası yatırımcıları İFM’de yer almaya davet etti.