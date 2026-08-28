Ahmet Oğuz Eskişehir Ticaret Borsası başkanlığına adaylığını açıkladı

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ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

“Güçlü, Üreten, Bereketli Borsa” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Oğuz, şehrin ticari birikimini gençliğin enerjisi, saha tecrübesi ve yetkin bir ekiple buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sektörün farklı kademelerinden aldıkları destekle ETB’de yeni bir dönem başlatmak istediklerini kaydeden Oğuz, üyelerin ihtiyaçlarını merkeze alan, erişilebilir ve çözüm üreten bir yönetim modeli benimseyeceklerini ifade etti. Eskişehir ekonomisinin yüzde 7’sini oluşturan tarımın güçlendirilmesini öncelikleri arasında gösteren Oğuz, “Eskişehir’in tarımsal potansiyelini harekete geçirmek, üyelerimizin gelişimini desteklemek ve sektörümüzün gücünü artırmak istiyoruz. Eskişehir’in tarım ve ticaret gündemini üyeleriyle birlikte belirleyen bir Ticaret Borsası oluşturacağız” dedi.

Adaylık kararının temelinde sahada gözlemledikleri sorunların bulunduğunu aktaran Oğuz, politikaların tüccarın, üreticinin ve besicinin gerçek ihtiyaçlarına karşılık vermesi gerektiğini vurguladı. Oğuz, “Masa başında hazırlanan raporlardan önce üyemizin sahada ne yaşadığına odaklanacağız. Sorunların çözümü için temaslarda bulunacak, takip eden ve sonuç alan bir Borsa anlayışını Eskişehir’e kazandıracağız” dedi.