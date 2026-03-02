Ahmet Tiryakioğlu: Türkiye gıdanın ticaret merkezi olmalı

Türkiye’de tarım arazilerine çoğu zaman yatırım aracı olarak bakıldığını dile getiren Tiryakioğlu, entegre olunmaması halinde küresel rekabet gücünün artırılamayacağını kaydetti.

Türkiye’de ortalama parsel büyüklüğünün 1,3 hektar yani 13 dönüm seviyesinde olduğunu hatırlatan Tiryakioğlu, ölçek sorununun altını çizerek, “Dünya ölçeğinin en küçük parselleri şu anda Türkiye’de diyebiliriz. Yanı başımızda Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Bulgaristan gibi ülkelerde bu 60-70 hektar. Bu şartlarla rekabet etmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Arazi toplulaştırmasında klasik yöntemlerle başarı sağlanamadığını söyleyen Tiryakioğlu, çözümün yönetim modeli değişikliğinde olduğunu dile getirdi. Yönetimde toplulaştırma modeline gidilmesi gerektiğini söyleyen Tiryakioğlu, TOKİ modeli gibi bir modele ihtiyaç olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Bizim tek kurtuluşumuz bu. Burada çok yanlış anlaşılıyor. Mülkiyet hakkına dokunmadan isteyen kiralasın, isteyen satsın, isteyen içinde kalsın. Ama o şirket, o kooperatif ya da o dernek o araziyi yönetmeli. Bölgeyi adeta yönetim anlamında abluka altına almamız lazım.”

Bu modelle maliyetlerin ciddi şekilde düşeceğini savunan Tiryakioğlu, “Böyle yaptığınız zaman maliyetiniz üçte bire düşüyor. Verimliliğiniz iki-üç kat artıyor. Kaliteniz artıyor ve dünyada rekabetçi hale gelip katma değer oluşturuyorsunuz” dedi.

“40 milyon tonluk üretim 100 milyon tona çıkabilir”

Türkiye’de buğday, arpa, mısır, soya ve benzeri ürünlerde toplam üretimin yaklaşık 40 milyon ton seviyesinde olduğunu belirten Tiryakioğlu, önerdiği modelin potansiyel etkisini şu sözlerle anlattı: “Bu yönetim modelini sadece Türkiye’deki topraklarımızın yarısına uyguladığımızda 40 milyon tonluk ürünümüz neredeyse 100 milyon tona çıkıyor.”

Verimlilik artışının gıda enflasyonu, arz güvenliği ve cari açık üzerinde doğrudan etkili olacağını aktaran Tiryakioğlu, “Ölçmeden bir şeye sahip olma imkânımız yok. Teknoloji ve veri temelli üretime geçmek zorundayız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin kendine yeten bir ülke olduğunu hatırlatan Tiryakioğlu, orta ve uzun vadede dışa bağımlılıktan kurtulmamız gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin bu potansiyeli stratejik bir planla değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Tiryakioğlu, “Nasıl Dubai paranın ticaret merkezi olduysa biz de gıdanın ticaret merkezi olacak şekilde bir sistem geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.