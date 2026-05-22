Aidat zamlarına yeni düzenleme: Keyfi artış dönemi bitiyor

Site aidatlarına yeni düzenleme getiren yasa değişikliği Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Karar yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, site yönetimlerinin site sakinlerinin katıldığı genel kurul yerine, kendi kararlarıyla aidat belirleme yetkisi kısıtlandı. Karara göre, site yönetimleri kısa süreli geçici bütçe oluşturacak. Bu bütçe 3 ay içinde kat malikleri kuruluna sunulacak.

Düzenlemenin amacı, genel kurul toplantısı yapılmayan sitelerde ve apartmanlarda, yöneticilerin yüksek aidat belirleme yetkisini sınırlandırmak. Site yönetimleri bütçe hazırlayıp site sakinlerinin onayına sunacak.

Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak. Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.

NTV'nin aktardığına göre karar, site aidatlarına yeni değerleme oranının üstünde artış yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Yani site sakinleri yatırım amaçlı veya gerekli görürlerse diğer giderler için bu oran üstünde artışa karar verebilir. Düzenlemenin amacı, site genel kurulları dışında, yöneticilerin tek başlarına yüksek aidat belirleme yetkisini sınırlandırmak. Yasa maddesinde, “geçici işletme projesi için öngörülen bedelin” yeniden değerleme oranında artacağı hükme bağlandı, Bu karar, site sakinlerinin daha yüksek aidat belirleyemeceği anlamına gelmiyor.

Karar metni şu şekilde:

634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “bildirilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en geç üç ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınır” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar.”

“c) Her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;”

“Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenir ve yukarıda belirlenen usulde kat malikleri kuruluna sunulur.”