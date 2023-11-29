Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu: Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi

Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek gençlere maddi destek sağlanacak. Pilot uygulama, deprem bölgesinden başlatılacak.

Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları

Daha önce Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasa, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu kurulması ve fonun yönetimi ile faaliyetlerine ilişkin esasları düzenliyor.