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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ‘pırlanta’ açıklaması: Özel bir anlaşma yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir ‘pırlanta’ firmasıyla anlaşma yaptığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama geldi. Bakanlık, “Herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

Haber Merkezi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ‘pırlanta’ açıklaması: Özel bir anlaşma yok
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın personeli için ‘pırlanta’ anlaşması yaptığı iddia edilmişti. Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin açıklama geldi.    

"Özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında “Bakanlığımızın bir pırlanta firması ile anlaşma yaptığı” iddialarına yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderilmektedir.

Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir.

Bahse konu firma ile bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.”

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