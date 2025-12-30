Air China’dan Airbus’a 9,5 dev sipariş

Air China, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile 60 adet A320neo tipi jet uçağının satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, sipariş kapsamındaki uçakların liste fiyatları üzerinden toplam değerinin yaklaşık 9,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Air China’nın açıklamasına göre söz konusu sözleşme, yalnızca ana şirket tarafından değil, şirketin bir bağlı birimiyle birlikte imzalandı. Teslimat takvimi ve nihai ödeme koşullarına ilişkin detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.