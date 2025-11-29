Airbus, güvenlik riski tespit etti: A320 tipi uçaklar yere indiriliyor! THY, AJet ve Pegasus'tan peş peşe açıklama

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 tipi uçakların geniş çaplı bir yazılım geri çağırma süreci başlattı. Yaklaşık 6 bin uçağı etkileyen karar, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceğinin tespit edilmesi üzerine alındı. Şirket, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol bilgisayarlarındaki kritik verileri bozabileceğini belirterek, “A320 ailesindeki önemli sayıda uçağın derhal yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğu” açıklamasını yaptı.

"Acil önlemler uygulanacak"

Şirket, etkilenen uçakların belirlenmesi üzerine havacılık otoriteleriyle koordineli şekilde acil önlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Airbus, önerilen tedbirlerin bazı operasyonel aksamalara yol açabileceğini kabul ederek yolcu güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı ve olası rahatsızlıklardan dolayı özür diledi.

THY'den açıklama

Bu durum üzerine Türk Hava Yolları’da 8 adet A320 tipi uçak bulunduğunu bakımların ardından tekrar uçakların seferlere verileceğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT (Operatör Uyarı Bildirimi) yayınlandığını bildirdi.

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

AJet, yedi uçağı seferden çekti

AJet, Airbus’ın duyurusunun ardından filosundaki yedi uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya’nın açıklaması şöyle:

“Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen yedi uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir.”

Pegasus'tan açıklama: Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip edin

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise, "Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz" denildi.