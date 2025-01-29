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AJet yeni rotayı açıkladı! Haftada 4 sefer ile Bişkek uçuşları başlıyor

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuşlarının 24 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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AJet yeni rotayı açıkladı! Haftada 4 sefer ile Bişkek uçuşları başlıyor
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AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e uçuşları başlatıyor.  24 Mart'ta başlayacak Bişkek rotasına haftada 4 gün sefer düzenlenecek. 

 AJet'in sosyal medya hesabından, Bişkek uçuşlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Tarih ve kültürün harmanlandığı, etkileyici mimarisi ve yeşil alanlarıyla unutulmaz bir deneyim sunan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 24 Mart itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 sefer ile uçuşlarımıza başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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