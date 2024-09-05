AJet, zamanında kalkış oranlarını açıkladı

Bu yıl Avrupa hava sahasında oluşan ciddi yoğunluk, tüm kıta genelinde ve bağlantılı ulaşım noktalarında yaz sezonu boyunca yer yer büyük aksaklıklara sebep oldu. AJet, uçuşlarına başladığı günden bu yana, geçen yılki AnadoluJet verilerinin yaklaşık yüzde 18 üzerine çıktığını, zamanında kalkış oranını yüzde 72,7’ye yükselttiğini duyurdu. Havayolu şirketi, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan yürüttüğü operasyonlarda ise yine geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artış göstererek zamanında kalkış oranını yüzde 68,3’e çıkarttı.

Ajet'in zamanında kalkış oranı yüzde 72,7

Avrupa hava sahasında güvenlik ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler yapan havacılık kuruluşu Eurocontrol’ün açıkladığı verilere göre, bu yıl Avrupa genelinde zamanında kalkış oranı ortalaması yüzde 58,8. Havayolu şirketi, bu alanda yakaladığı yüzde 72,7’lik oran ile öne çıktı.