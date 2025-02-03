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AJet'in ocak ayı kalkış - varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı

AJet Havayolları ocak ayında yaptığı uçuşlarda zamanında kalkış performansını yüzde 83,9, varış performansını ise yüzde 84,5 olarak gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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AJet'in ocak ayı kalkış - varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı
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AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, şirketin ocak ayındaki kalkış ve varış verilerini paylaştı.

AJet’in zamanında kalkış performansı yüzde 83,9

AJet olarak zamanında kalkış ve varış performanslarıyla yılın ilk ayına güzel bir başlangıç yaptıklarını açıklayan Yeşilkaya, paylaşımında, "Ocak 2025’te AJet’in zamanında kalkış performansı yüzde 83,9, zamanında varış performansı ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. AJet bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir operasyonel başarı ortaya koydu. Misafirlerimizin seyahat konforunu artırmak ve çıtayı daha yükseğe çıkarmak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde açıklama da bulundu.

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