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AJet'ten 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için alınan biletlerde çocuk yolculara yüzde 50 indirim uygulayacak.

Haber Merkezi
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AJet'ten 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor.

Bugün, AJet mobil uygulamasından 2-11 yaş arasındaki çocuklar için "AJET0423" indirim koduyla alınan biletler, yüzde 50 indirimli olacak. İndirimli biletler, 23 Nisan-5 Haziran tarihleri arasındaki tüm uçuşlarda kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyon olmak üzere toplam 98 noktaya seferler düzenliyor.

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