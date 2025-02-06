AJET’ten ATO Başkanı Baran’a ziyaret

ANKARA (EKONOMİ)

AJET Genel Müdürü Kerem Sarp ve Satış Başkanı Macid Boyar'ın konuşan Baran, Türkiye’nin sağlık turizmi gelirinin yarısının Ankara tarafından elde edildiğinin altını çizerken, yabancı hastaların aktarmalı uçuşlarla gelmek istemediğini söyledi. Sağlık turizmini geliştirmek için doğrudan uçuşların şart olduğunu vurgulayan Baran, aktarmalı uçuşların iş insanları için ise zaman ve kaynak israfına yol açtığını anlattı.

Başkent Ankara’dan 190’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Gürsel Baran, “Başkent olarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan illeri arasında yer alıyoruz. Şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi, 10 sanayi sitesi, 13 de teknokent var. Binlerce insanımız ihracat bağlantıları kurmak için, fuarlara katılıp sektörel gelişmeleri takip etmek için yurt dışına gitmek istiyor” dedi.

Ankara’dan sadece 26 destinasyona doğrudan uçuş olduğunu ifade eden Baran, “Diğer yerlere gitmek için aktarmalı uçmak gerekiyor ve bir günün yolda geçmesine neden oluyor. Aktarmalı uçuşlar iş insanları için zaman ve kaynak israfına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Ankara’da 446 belgeli tesisin sağlık turizmi hizmeti verdiğini söyleyen Baran, “Türkiye’nin sağlık turizmi gelirlerinin yarısı Ankara tarafından üretiliyor. Ankara bu alanda gelişmeye çok uygun ancak yabancı hastalar aktarmalı uçuşlarla şehrimize gelmek istemiyor, sağlık turizmini geliştirmek için direkt uçuş şart” şeklinde konuştu.

Doğrudan uçuşların artırılmasına ilişkin yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerine değinen Baran, buna yönelik önerileri içeren bir de rapor sundu.