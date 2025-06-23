AJet'ten çocuklu ailelere yüzde 30'a varan indirim

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuk için yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimli biletler satışa çıktı.

Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı ve Türkiye varışlı, Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.

Basic sınıf biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak.

Biletlemeler 23 Haziran-30 Eylül arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler AJet.com, AJet mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.