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AJet'ten indirimli bilet satış kampanyası: 590 TL'den başlayan fiyatlarla...

AJet, yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.

Haber Merkezi
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AJet'ten indirimli bilet satış kampanyası: 590 TL'den başlayan fiyatlarla...
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AJet, yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.

AJet, yeni kampanyasını duyurdu. 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

Bilet fiyatları ne kadar?

Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya kapsamında 200 bin koltuk ayrıldı.

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