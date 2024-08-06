AJet'ten rötar açıklaması

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, haberler/ajet-genel-muduru-sarptan-rotar-aciklamasi-h2535" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e'de Makro Gündem programında soruları yanıtladı.

Rötarlarla ilgili konuşan Sarp şunları söyledi:

"AJet tamamen yeni bir havayolu şirketi. 31 Mart'ta faaliyete başladık. O günkü şartlar yaz tarifesine geçiş, bayram var, seçime denk geldi. 31'inde operasyonu aksaklık yaşamadan tamamladık. Nisan, mayıs ayında bir önceki seneyle kıyasladığınızda Anadolu Jet'e kıyasla zamanında kalkış oranında 7 puan üzerinde kapattık. Geçiş sürecinde yaşanan sistemdeki aksaklıklar nedeniyle ufak tefek yolcu şikayetleri oldu. 700 bin tekil yolcuyu yeni sisteme taşıdık. Artık rötarlarla anılmayacağız. İlk başlarda 55 dakika çağrı merkezinde bekleme süresi vardı. Temmuz ayını 16 saniye bekleme süresiyle kapattık. Haziranın ilk haftasına yüzde 70 zamanında kalkışla başladık. Bayramın son iki gününde teknik nedenlerle yerde kalan uçaklar oldu. O gün biz ya yüzlerce seferi iptal edecektik. Başka hava yoluyla yolcuların geri dönme şansı yoktu. Bütün uçuşları yapalım dedik rötarlarla zincir yaşadık. Sadece bizi yaşadığımız bir sorun değildi. Biz biraz daha çok fazla gündeme getirildik. Yolcumuzu rötarlarla mağdur ettik, yolcular haklı.

"Sosyal medyada bot hesaplardan şikayetler oldu"

Sosyal medyayı çok dikkate almadım. Orada 'dark' saldırılar da çok fazla. Gelen şikayetlerin yüzde 80-90'ı bot hesaplardan, analizini yaptırdık. Gerçek şikayeti olanların çağrı merkezi ve e-mail kanalıyla talepleri geliyor. Bazı yazanlar oluyor, bakıyorum bir tane uçuşu yok. Sosyal medyada aslı astarı olmayan haberlerle vakit kaybedip enerjimizi harcamıyoruz.

"Şu anda rötarlarda çok şikayet yok"

Geçen yıl AJet yüzde 53 zamanında kalkış oranı vardı. Zamanında kalkış oranında temmuz ayını yüzde 61'le kapattık. Şu anda rötarlarla ilgili çok büyük şikayetimiz yok. Türkiye'deki birçok taşıyıcıdan daha iyi durumdayız. Bundan sonra yeniliklerle anılan hava yolu olacağız."

"Maliyetleri aşağı çekmemiz lazım"

Maliyetleri aşağı çekmeleri gerektiğini belirten Sarp, "Mart-Haziran döneminde şunu gördük, koyduğumuz hedeflere yakın gidiyoruz. Maliyetlerin aşağı geldiğini gördük. Daha ekonomik seyahat imkanları sunmamız sağlanacak" dedi.

"Hedefimiz THY'den sonra en büyük olmak"

Planlarının 51 ülkeye uçmak olduğunu kaydeden Sarp, THY'den sonra Türkiye'de en büyük havayolu şirketi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sarp, 10 yıllık stratejide halka açılma planları olmadığını belirtti.