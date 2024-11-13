AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlar 699 TL’den başlıyor

AJET, yurt içi uçuşlar için 699 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyasını başlattı.

İndirimli tarihler belli oldu

AJet, 13-15 Kasım 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında indirimli seyahat imkanı tanıyor.

AJet yurt içi uçak biletlerinde indirime gitti. 13-15 Kasım 2025 tarihlerinde alınan biletlerle 20 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak

Biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. 131 bin koltuk kampanya için arz edildi. Kampanya ücretleri, tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşlarda geçerli oldu.

Kampanya detayları belli oldu

Kampanyanın yalnızca Basic paket ücreti için geçerli olduğunun belirtildiği duyuruda sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil olduğunu bildirildi. Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemeyecek. Değişiklik işlemlerinde yüzde 100 ceza uygulanacak. Kampanyalı biletler sınırlı sayıda sunulurken indirimli olarak toplam 131 bin adet koltuk için satış işlemi gerçekleştirilecek.