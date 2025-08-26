AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda fiyatlar dibe çekildi
AJet yurt içi seyahatte büyük indirim kampanyasını başlattı. AJet yüzde 30 oranında indirimli ucuz biletleri satışa çıkardı.
AJet, 28 Ağustos'a kadar alınacak biletler için yurt içinde yüzde 30 oranında indirim kampanyası başlattı.
Seyahat planını erkene çekeceklere ucuz bilet
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcularına yönelik özel kampanya düzenledi.
Haftanın 3 günü ucuz uçuşlar devrede
Yolcular, 16 Eylül 2025-13 Mart 2026'da salı, çarşamba ve perşembe olarak haftanın 3 günü yapmayı planladıkları tüm yurt içi seyahatlerde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.
Son gün 28 Ağustos
İndirimli biletler "AJet mobil" uygulaması ve "ajet.com" internet sitesinden 28 Ağustos'a kadar satın alınabilecek.