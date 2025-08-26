  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda fiyatlar dibe çekildi
Takip Et

AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda fiyatlar dibe çekildi

AJet yurt içi seyahatte büyük indirim kampanyasını başlattı. AJet yüzde 30 oranında indirimli ucuz biletleri satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt içi uçuşlarda fiyatlar dibe çekildi
Takip Et

AJet, 28 Ağustos'a kadar alınacak biletler için yurt içinde yüzde 30 oranında indirim kampanyası başlattı.

Seyahat planını erkene çekeceklere ucuz bilet

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcularına yönelik özel kampanya düzenledi.

Haftanın 3 günü ucuz uçuşlar devrede 

Yolcular, 16 Eylül 2025-13 Mart 2026'da salı, çarşamba ve perşembe olarak haftanın 3 günü yapmayı planladıkları tüm yurt içi seyahatlerde yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

 Son gün 28 Ağustos

İndirimli biletler "AJet mobil" uygulaması ve "ajet.com" internet sitesinden 28 Ağustos'a kadar satın alınabilecek.

Denizli’nin Turkish Towels yolculuğu THY ile sürüyorDenizli’nin Turkish Towels yolculuğu THY ile sürüyorŞehirler
Anadolu'ya otobüs bilet fiyatı uçak bileti fiyatını aştıAnadolu'ya otobüs bilet fiyatı uçak bileti fiyatını aştıEkonomi
Ekonomi
Bakanlık’tan ‘et fiyatlarının artacağı’ iddialarına yanıt: Şap aşısı ile salgın kontrol altında
Bakanlık’tan ‘et fiyatlarının artacağı’ iddialarına yanıt: Şap aşısı ile salgın kontrol altında
Bakan Kurum ‘Avrupa'dan çöp ithalatı’ iddialarına son noktayı koydu
Bakan Kurum ‘Avrupa'dan çöp ithalatı’ iddialarına son noktayı koydu
İş dünyası faizde ne kadar indirim bekliyor? İTO Başkanı Avdagiç tahminini açıkladı
İTO Başkanı Avdagiç tahminini açıkladı
84 mineralli tuz, baba-kızın emeğiyle dünya mutfaklarında!
84 mineralli tuz, baba-kızın emeğiyle dünya mutfaklarında!
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş dezenflasyona destek sağlıyor
BAKAN ŞİMŞEK:
Gıda güvenliğinde 731 bin 568 işletme denetlendi! Cezalar 1.5 milyar TL’ye yaklaştı
Gıda güvenliğinde 731 bin 568 işletme denetlendi! Cezalar 1.5 milyar TL’ye yaklaştı