AJet’ten ucuz yurt içi bilet kampanyası: 111 bin bilet 559 TL'den satışta
AJet, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli 599 TL'den başlayan fiyatlarla 111 bin indirimli bileti satışa sundu.
AA
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin koltuğun satışı yapılacak.
15-16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.
Ekonomi