AK Parti 26 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu

Besti KARALAR

AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi ile; Deprem bölgesinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor.

teklifle; köy yerleşme planına göre en çok 2.000 m2 olmak üzere tescil edilen parsellerin, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılması öngörülüyor.

Hak sahiplerine ek süre verilmesine ilişkin düzenleme

Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor.

Teklif ile; vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için “İmar Hakkı Aktarımı” tanımı ve imar hakkı aktarımının uygulanmasına ilişkin hükümler de kanuna ekleniyor.

Teklifte ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre; Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda değer artış payı oranına ilişkin yeni düzenleme yapılacak. Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak kent ve yapı estetiğine yönelik yeni kriterler düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Teklifle ayrıca; Türkiye Çevre Ajansının yapısı, çalışma usul ve esasları düzenleniyor.