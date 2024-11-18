  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. AK Parti 26 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu
Takip Et

AK Parti 26 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu

AK Parti, 26 maddelik Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti 26 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu
Takip Et

Besti KARALAR

AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi ile; Deprem bölgesinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor.

teklifle; köy yerleşme planına göre en çok 2.000 m2 olmak üzere tescil edilen parsellerin, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar  meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılması öngörülüyor.

Hak sahiplerine ek süre verilmesine ilişkin düzenleme 

Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması amaçlanıyor.

Teklif ile; vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için “İmar Hakkı Aktarımı” tanımı ve imar hakkı aktarımının uygulanmasına ilişkin hükümler de kanuna ekleniyor.

Teklifte ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin daha önce iptal ettiği düzenlemeler de yer alıyor.

Buna göre;  Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda değer artış payı oranına ilişkin yeni düzenleme yapılacak.  Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak kent ve yapı estetiğine yönelik yeni kriterler düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenleme yapılıyor.  Teklifle ayrıca;  Türkiye Çevre Ajansının yapısı, çalışma usul ve esasları düzenleniyor.

Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtıMerkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtıEkonomi

 

NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener: Yapay zeka küçük yatırımcıya fırsatlar sunuyorNomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener: Yapay zeka küçük yatırımcıya fırsatlar sunuyorŞirket Haberleri

 

 

 

Ekonomi
‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2,7 milyar lira destek
‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2,7 milyar lira destek
Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Devlet desteği kaldırılıyor!
ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!
Palamut tahtını hamsiye bıraktı! Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
Palamut tahtını hamsiye bıraktı! Balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor
CHP: Yılbaşından itibaren 1 milyon 396 bin kişi yasal takibe düştü
CHP: Yılbaşından itibaren 1 milyon 396 bin kişi yasal takibe düştü