SON DAKİKA... Kredi kartında 'savunma payı' kesintisinin yeniden belirlenmesi gündemde

Canan SAKARYA / ANKARA

Savunma sanayinin desteklenmesine ilişkin kanun teklifi bugün saat 15.30’da toplanacak olan Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Yasa teklifinin 4. maddesinde savunma sanayine kaynak aktarımına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söz konusu düzenleme bugün AK Parti ekonomi kurmayları tarafından yeniden değerlendiriliyor.

AK Parti kaynakları, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından 100 bin lira ve üzerinde kredi kartı limiti olanlar tarafından limitin düşürülmesi için yapılan çok sayıda başvuru olduğuna dikkat çekerek, ne kadar başvuru olduğu konusunda bankalardan bilgi istendiğini kaydettiler.

Bankalardan gelecek veriler doğrultusunda yeniden bir etki analizi yapılacağını belirten kaynaklar, çıkan sonuca göre bir karar verileceğini kaydettiler.

100 bin lira kredi kartı limiti ya da 750 lira katkı payında bir değişiklik yapılması noktasında bir sonuca varılırsa yasa teklifinin bugün Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında verilecek önergeyle değişikliğe gidilecek.

13.1 milyar gelir öngörüldü

Meclis Plan Bütçe Komisyonuna gönderilen etki analizinde 100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarından alınacak 750 liralık paydan 13.1 milyar liranın 2025 yılında Savunma Sanayi Destekleme Fonuna aktarılması öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV’de yaptığı açıklamada, "Alınacak pay Savunma Sanayii Fonu'na gidecek. Çelik kubbe inşaa edilecek. Bunlar kaynak gerektiren pahalı sistemler. Tartışmalara saygılıyız. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek" dedi.