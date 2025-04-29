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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi'den TÜSİAD'a ziyaret

AK Genel Başkan Yardımcısı ve ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti.

Haber Merkezi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi'den TÜSİAD'a ziyaret
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AK Genel Başkan Yardımcısı ve ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD'ı ziyaret etti.  Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ziyareti X hesabından şu ifadelerle paylaştı: 

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat Zeybekci ile bir araya geldik. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ederim.”

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.

Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

İki isim çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından "yurt dışına çıkış yasağı" ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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