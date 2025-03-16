AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: 3. çocuğu olana 5'er bin lira vereceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Haber 7 kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler, Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının yüzde 10'u geçtiğini ve doğurganlık seviyesinin düştüğünü belirtti. Ayrıca, 3. çocuğunu doğurana 70 ay boyunca her ay 5 bin TL destek verileceğini açıkladı. Güler, bu adımın aileleri teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

"3. çocuğu olana 70 ay boyunca 5'er bin TL"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'deki yaşlı nüfus oranının yüzde 10'u geçtiğini ve doğurganlık seviyesinin düştüğünü belirtti. Güler, Cumhurbaşkanının 3 çocuk tavsiyesiyle ilgili eleştirilerin, özellikle CHP tarafından yapıldığını ifade etti.

Güler, Cumhurbaşkanının önerisi doğrultusunda, 3. çocuğunu dünyaya getirenlere 70 ay boyunca her ay 5 bin TL destek vereceklerini duyurdu. Bu desteklerin yalnızca Türk vatandaşlarına verileceği bilgisini paylaşan Güler, sürecin 1 Ocak 2025'te başladığını belirtti. Ayrıca, 4. çocuğunu doğuranlara da aynı desteklerin sağlanacağını söyledi.

Abdullah Güler'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde;

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada DEM Parti heyetinin yarın öğleden sonra kendilerini ziyaret edeceğini duyurdu. Sabah saatlerinde ise MHP ile görüşeceklerini belirtti. İlk görüşmelerinde esas konunun, İmralı ile yapılan görüşme ve Öcalan'ın çağrısının öncesinde yapılan toplantı olduğunu söyledi. O zaman görüşülen konu, PKK'nın silahlara veda etmesi ve kendisini feshetmesiydi. Güler, 27 Şubat'ta yapılan açıklamayı hatırlatarak, şu anda yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Tek gündemlerinin, 1978 yılında kurulan terör örgütünün silahları bırakması olduğunu vurguladı ve bu konuda başka beklentilere yer olmadığını ifade etti.

Abdullah Güler, çağrının hiçbir şart içermediğine dikkat çekerek, Orta Doğu'daki katil İsrail'in Gazze'deki katliamı, Ukrayna-Rusya savaşı ve AB'nin yaşadığı iç sıkıntıları örnek göstererek, Türkiye'nin hiçbir terör yapılanmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Güler, "Doğu ve Güney Doğu'nun gelişmesinde gecikme var. Şehitlerimiz var. Toplumda derin yara açmış bir meselede bir şartla yaklaşamazsınız. Toplum bunu izliyor. Artık milletimiz şunu net olarak görmek istiyor, toplumsal huzuru. Elimizde ne imkan varsa bunu sağlamak için kullanmalıyız.

Toplumumuz ve milletimizin güvenliği önceliğimiz. Herkes bu iklimin oluşması için katkı vermesi lazım. Biz biliyoruz ki geçmişte de şartlı koşullu denklemlerin oluşmasını bekleyenlerin çok daha büyük sınavlar verdiğini gördük. Çağrının tek bir amacı var, toplumsal barışın sağlanması. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin başlattığı süreçte görüyoruz, yılların sorununu çözme gayretini. Geçmişte de yine ateşkes kavramı adı altında şartların sunulduğunu gördük. Şimdi bunları tekrar yaşamanın bir anlamı yok. Biz bütün enerjimizle bunu nihayetlendirmek istiyoruz.

İmralı cezaevinde hapis cezası devam eden kişinin PKK'nın kongresine katılması mümkün değil. Öcalan kongrenin gündemine ithafen bir mektup yazabilir. Suriye ve Irak yönetimiyle işbirliği halinde olmamız gerekiyor. Çünkü onları da tehdit eden bir terör örgütü. Onların da ulusal güvenliği açısından bu konuyu takip etmeleri gerekiyor. " ifadelerini kullandı

Terör örgütlerinin tasfiyesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin tasfiye edilmesinin kolay bir süreç olmadığını belirtti. Güler, Cumhurbaşkanının bu yöndeki ifadesine atıfta bulunarak, İngiltere ve İspanya’da benzer süreçlerin yaşandığını ve örgütlerin tasfiye edilmesinin bu ülkelerde de zor bir süreç olduğunu vurguladı.

"Suriye'nin geleceği için önemli adımlar atılmalıdır"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, Suriye’deki iç savaşın ardından büyük bir yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Güler, Suriye yönetiminin bir parçası olarak, tüm toplum kesimlerinin kardeşlik içinde çalışarak, Suriye'nin geleceği için önemli adımlar atması gerektiğini belirtti. Suriye'deki acı hatıraların, milyonlarca insanın ölümünün ardından yeniden ayağa kalkmak için uzun ve ciddi bir çaba gerektiğini ifade etti.

Güler, PKK'nın kongreden sonra silah bırakacağını açıklayacağını ve bu sürecin önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Erken seçim

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, erken seçimle ilgili sorulara yanıt verirken, şu anda tüm çalışmalarının milletin ihtiyaçlarına odaklandığını belirtti. Güler, "Bizim gündemimizde erken seçim yok" diyerek, mevcut çalışmalarının uzun vadeli planlar doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Türk siyasetinde 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu söyleyen Güler, 2028 yılı Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin hazırlığının erken olduğunu ifade etti. Güler, "O günün şartları geldiğinde gerekli değerlendirmeleri yaparız" şeklinde konuştu.

Güler: CHP, kendi içindeki kavgalara odaklandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefetin iç meselelerine dikkat çekerek, "Biz muhalefeti kendi haline bıraktık. Tüm soruşturmaların arkasında CHP var" açıklamasında bulundu. Güler, CHP'nin kendi içindeki kavgalara odaklandığını belirterek, "Bizim ne gündemimizdeler ne de olacaklar" dedi.

Güler, CHP'nin iç meselelerine ilişkin olarak, "Kurultayla ilgili süreç ve kendi Belediye Başkanlarının açtığı davalar var. Beykoz ve Beşiktaş belediyelerinde bu iç çatışmalar şikayetlerle gündeme geldi" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili gelişmeleri de değerlendiren Güler, "Bir özel televizyon kanalında bir gazeteci önce açıklama yaptı, ardından savcılığın şikayetleri gündeme geldi. Bu durumu muhalif bir gazeteci ortaya çıkardı" şeklinde konuştu.