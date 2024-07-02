AK Parti hazırlıkları tamamladı: Kamuda tasarrufa uymayana ne ceza verilecek? İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan yasal düzenlemeleri içeren taslak çalışma tamamlandı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine ne ceza verilecek?

AK Parti tarafından kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan taslağın en önemli unsuru, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırımlar olacak.

Taslağa göre, tasarruf tedbirlerinin takibi, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından yapılacak. Belirlenen tedbirlerin aksine hareket edenlerle ilgili kanuni işlem gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda uygulanan yaptırımlar, tasarruf tedbirlerine uymayanlar için de geçerli olacak. Bu cezalar arasında uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi başlıklar yer alıyor.

Adım takip edilip, raporlanacak

AK Parti kaynakları “Daha önce de birçok kez tasarruf genelgeleri yayınlandı ama uyulmaması hâlinde herhangi bir yaptırım öngörülmemişti. Burada ise kamu görevlilerine bir yaptırım gelecek. Her kurumda tedbirleri takip edecek yöneticiler belirlenecek ve bunların sorumluluğu olacak. İzleme ve denetim sistemi sıkı bir şekilde işleyecek. Hiçbir bürokratın bahanesi olmayacak. Hangi tedbire ne kadar uyulduğu, harcamaların mevzuata uygunluğu adım adım takip edilip, raporlanacak” dedi.

Defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak

Bu arada tasarruf tedbirleri ile ilgili pakette ayrıca kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçecek hükümler de yer alacak. Bu konuda ilk adım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlığın taşra teşkilatlarında iki ayrı birim olarak yer alan defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında toplanacak. Ayrıca; kamuda ihtiyaç fazlası araçların satışı için de Maliye Bakanlığına yetki verilecek. Yine bakanlıkların yurtdışı teşkilatlarının tasarruf tedbirleri çerçevesinde yeniden yapılandırılacak.