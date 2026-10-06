AK Parti'den 10 maddelik fon teklifi hazırlığı: Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinden etkilenen yatırımcıların mağduriyetlerini gidermeye yönelik yasal düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti tarafından hazırlanan yaklaşık 10 maddelik kanun teklifinde, sorunlu fonların tasfiyesi ile yatırımcılara yapılacak geri ödemelerin takvimi ve esasları netleşti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında değişiklikler içeren taslak, yarın gerçekleştirilecek AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Teklifin cuma günü veya en geç pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

İlk etapta 1 milyon liranın altındaki yatırımcılar kapsamda

Edinilen bilgilere göre, fon krizinden doğrudan etkilenen toplam yatırımcı sayısı 455 bin 578 olarak kayıtlara geçti. Bu kitlenin yaklaşık 350 binini ise fonlarda 1 milyon liranın altında bakiyesi bulunan küçük yatırımcılar oluşturuyor.

Hazırlanan taslak uyarınca öncelik küçük yatırımcılara verilecek. Portföy büyüklüğü 1 milyon liranın altında kalan yaklaşık 350 bin hak sahibinin ödemelerinin bu ay içinde başlatılması öngörülüyor. Süreç ara ödeme yöntemiyle, peyderpey ve kademeli şekilde işletilecek. Bakiyesi 1 milyon liranın üzerinde olan hak sahiplerinin alacakları ise tasfiye adımlarının ilerlemesine bağlı olarak sonraki aşamalarda karşılanacak.

Ana para ve enflasyon farkı ödenecek

Üzerinde uzlaşılan taslak çerçevesinde yatırımcılara yalnızca yatırdıkları ana para değil, paranın değer kaybını telafi edecek enflasyon farkı da yansıtılacak.

Ödemelerin finansmanı için tasfiye kapsamına alınan fonların bünyesindeki menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer tüm ticari varlıklar süratle nakde dönüştürülecek. AK Parti kurmayları, hazırlanan geri ödeme modelinde kesinlikle hiçbir kamu kaynağının kullanılmayacağını, sürecin tamamen fonların kendi varlıkları ve sorumluların mal varlıklarının tasfiyesiyle karşılanacağını vurguladı.

Hak sahiplerine yapılacak nakit transferlerinin ise Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Cevdet Yılmaz, TBMM'yi bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturması konusunda yarın TBMM'yi bilgilendireceği belirtildi.

Muhalefet partilerinin fon kriziyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istiyor.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla toplantı yapılmıştı.

Toplantının ardından, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürecin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da fon işlemlerini incelemek ve denetlemek üzere görevlendirildi.

85 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek de bugün fon soruşturmasında gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını ve şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbir kararları uygulandığını açıkladı. Gürlek ayrıca, haksız kazançların iadesi amacıyla TMSF bünyesinde oluşturulan hesaplara şimdiye kadar 5 kişinin gönüllü iade yaptığını bildirdi.

Tasfiye sürecinde SPK, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai ödemeden mahsup edilmek üzere fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına da karar verdi.