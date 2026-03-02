AK Parti'den açıklama: Bayram ikramiyesine yönelik düzenleme gündemimizde yok

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerliğe ilişkin değişiklikleri meydana getirecek ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir takım mali düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin Meclis'te açıklama yaptı. Güler'in açıkladığı kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik bir madde yer almadı.

Konu hakkında soruyu yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları söyledi:

"Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret."

Bayram ikramiyesi 4 bin lira

Emekli ikramiyesi halen 4 bin lira olarak uygulanıyor. Geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 8 bin lira ödenmişti.