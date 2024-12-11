AK Parti'den asgari ücret kulisi! Erdoğan ve Şimşek'i ikna etmeye çalışıyorlar

Asgari ücretle ilgili merak edilenler artarken, dün itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 16 Aralık'ta yapılacak. Son günlerde farklı rakamlar ve zam oranları gündemde yer alırken, kulislerde konuşulan yeni tahminler de dikkat çekiyor. Gazeteci Özlem Gürses, AK Parti kulislerinden önemli bir bilgiyi paylaştı.

Özlem Gürses "AK Parti kulislerinde konuşulanı söyleyeyim" diyerek AK Partili kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaştı. Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ama en çok da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 24 bin TL seviyesinde bir asgari ücret açıklanması konusunda ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

"Ankara'da yoğun kulisler yapılıyor"

Gürses, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i, asgari ücreti 24 bin TL seviyesinde açıklamaları için ikna etmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Bu sürecin önemli bir kısmında, işverenin yükünü üstlenerek seçmen tabanını mutlu edebilecek bir rakam belirlenmesi için Ankara’da yoğun kulisler yapılıyor" ifadelerini kullandı.