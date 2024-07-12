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AK Parti’den emekli maaşı açıklaması: "Henüz konuşmadık"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma hakkında, önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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AK Parti’den emekli maaşı açıklaması: "Henüz konuşmadık"
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifi hakkında düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının en düşük emekli maaşlarına ilişkin çalışma ile ilgili sorularını da cevapladı.

Güler, “Bugünlerde bakanlarımızın farklı programları nedeniyle bakanlıkların etki analizleri çalışmaları tamamlanmadı. Bu hafta sonuna doğru herhangi bir toplantı yapamadık. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıldığında açıklama yaparız” dedi.

Güler, toplantının yapılmadığını belirterek, “Her rakamın bir karşılığı var. Aramızda henüz konuşmadık” ifadelerini kullandı.

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