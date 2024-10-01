AK Parti'den emeklilik yaşıyla ilgili kritik açıklama

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli mesajlar verdi.

''50’li yaşlarda emeklilik düşünülemez''

2024-25 yılı için bazı farklılıklar oluşacağına yönelik çalışma olduğu bilgisi geldi. Bazılarında ufak farklar olduğu söyleniyor. Rapor çıkarsa adil eşit düzenlemeyi hayata geçiririz.

Ortak çalışma yürütüyoruz. Yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa değerlendireceğiz. 50’li yaşlarda emeklilik düşünülemez. 45-50’li yaşlarda emekli gelişmiş ülkelerde göremezsiniz. Adil bir noktaya taşımamız lazım. Çabamız ve gayretimiz devam ediyor.