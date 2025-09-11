AK Parti'den 'rayiç bedeli artışı' açıklaması: Vatandaşlarımızın sırtına yük bindirmeyeceğiz

Rayiç bedel artışlarına ilişkin AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Toplantıya, Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam ve beraberindeki heyet de katıldı. Görüşmede, emlak vergisine esas alınan arsa metrekare birim fiyatları masaya yatırıldı.

"Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru ve refahıdır"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Mustafa Demir, AK Parti’nin belediyecilik anlayışında her zaman adalet, denge ve vatandaş odaklı bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı. Demir, "Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru ve refahıdır. Rayiç bedel artışları konusunda da aynı kararlılığı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sırtına yeni yükler bindirmeyeceğiz" dedi.

"Adaletli ve makul düzenleme yapılacak"

Özellikle büyükşehirlerde gayrimenkul değerlerindeki hızlı yükselişin, rayiç bedellerin belirlenmesinde tartışmalara yol açtığını hatırlatan Demir, vatandaşların endişelerini dikkate aldıklarını belirtti. Demir "Amacımız vatandaşımızın hakkını korumaktır. En önemli ölçümüz milletimizin menfaatidir. Bu çerçevede adaletli, makul ve dengeli bir düzenleme için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağız" ifadelerini kullandı.

Konunun yalnızca teknik bir mesele değil, doğrudan vatandaşın hayatını etkileyen bir husus olduğuna dikkat çeken Demir, "Vatandaşımızın hakkını korumak için tüm paydaşlarla görüşüyor, süreci her açıdan değerlendiriyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz" diye konuştu.

"Rayiç bedel düzenlemelerinde de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz"

Demir, temel amaçlarının milletin huzurunu ve ekonomik istikrarını korumak olduğunu ifade ederek, "Yerel yönetim anlayışımızda olduğu gibi her konuda şeffaf, adil ve vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen bir yaklaşımı sürdüreceğiz. Rayiç bedel düzenlemelerinde de aynı hassasiyetle hareket ederek, hem vatandaşlarımızın haklarını koruyan hem de belediyelerimizin ihtiyaçlarını gözeten bir dengeyi tesis edeceğiz. Milletimizin hayatını zorlaştıracak, yükünü artıracak hiçbir adımın yanında olmayacağız" dedi. Mustafa Demir, sözlerini "Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek tamamladı.