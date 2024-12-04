AK Parti'den son dakika 'refah payı' açıklaması: Erdoğan devreye girecek mi?

Asgari ücretle ilgili tartışmalar sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. 10 Aralık'taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi, milyonlarca çalışanın “asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aradığı dönemde Dağ, yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamın değil, oranların daha önemli olduğunu vurguladı.

Mynet’e konuşan Hamza Dağ, “Asgari ücretin belirlenmesi açık ve net bir süreç. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelip, mevcut ve beklenen enflasyonu da göz önünde bulundurarak tüm verileri masaya yatıracaklar” dedi.

"Ücretin miktarından çok oran önemli"

“Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az. Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şunları dile getirdi:

“Dolayısıyla burada asgari ücretin miktarından daha çok oran önemli! Üst gelir grubundaki insanların da asgari ücretten yukarıda maaş alanların oranları da bu oran üzerinden belirleniyor. Bu oran konusunda işçi ve işveren temsilcileri talepleri ortaya koyacaklar.

"Cumhurbaşkanımız devreye girer"

Asgari ücret zammının henüz hangi oranlardan pazarlığa başlayacağı bilinmezliğini korusa da masadan çıkacak düşük zam oranına karşı çalışanların beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek refah payı artışı. Bu konudaki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Hamza Dağ, “Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti. Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek."