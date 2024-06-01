AK Partili belediyelerde tasarruf tedbirleri başladı: Makam aracı azaltıldı, akaryakıta limit geldi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için araçlarda aylık akaryakıt limiti de sınırlandırıldı. Personele ise fazla mesai yaptırılmamasına özen gösterilerek vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaya başladı. Mesai saatlerinde ise sıkı kontrol yapılarak, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Araçların bakımı belediyelerin fen işleri müdürlüklerinde yapılacak

Belediyelere büyük bir yük olan araç bakım masraflarının da en aza indirilmesi için bakımların belediyelerin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde yapılması kararı alındı. Böylece büyük bir külfetten kurtulmak amaçlanıyor.

Promosyon ürünlerine yasak

Bunların yanı sıra promosyon ürünleri adı altında ziyaretlerde misafirlere verilen ajanda, kalem, takvim, broşür, çanta, powerbank, USB bellek, saat, rozet, plakat, madalya gibi hediye alımları yasaklandı.

Konserlere kısıtlama

Konserlere kısıtlama kararı alındı. Tasarruf tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaların hayata geçirilebileceği öğrenildi.