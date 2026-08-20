AK Partili Hatipoğlu: İyi kazandık ama teknolojiye, üretime ve yatırıma yöneltmedik

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Eskişehir AK Parti Milletvekili Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Nebi Hatipoğlu’ “Eskişehir Sanayi Odası Başkanımızın sanayicimizin yaşadığı sıkıntılara ilişkin yaptığı değerlendirmelerde haklı olduğu birçok nokta var. Finansmana erişimden yüksek faizlere, artan maliyetlerden rekabet gücündeki kayba kadar sanayicimizin gerçekten ciddi sorunları var. Ancak bir sanayici olarak şunu da söylemek zorundayım: Devletten özeleştiri bekliyorsak, biz sanayiciler de kendi özeleştirimizi yapmalıyız” diye konuştu.

Ar-Ge’ye yeterince yatırım yapmadık

Nebi Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “İyi para kazandığımız yıllarda; Ar-Ge’ye yeterince yatırım yapmadık. Verimlilik ve otomasyon yatırımlarını geciktirdik. Teknolojiye, dijitalleşmeye ve katma değerli üretime yeterince kaynak ayırmadık. Kazandığımız paranın bir bölümünü fabrikalarımıza yatırmak yerine arsaya, gayrimenkule, yazlığa ve otomobile yatırdık. Makam araçlarına, şoförlere, sekreterlere ve gereksiz gösteriş harcamalarına para harcadık. İç piyasada kârlar yüksekken ihracatı ikinci plana attık, yeni pazar aramadık. Markalaşmak yerine fason üretimin kolaylığına alıştık. Nitelikli insan kaynağına ve mesleki eğitime yeterince yatırım yapmadık. Devletimizin verdiği ucuz ve uzun vadeli kredileri her zaman makineye, teknolojiye, üretime ve ihracata yönlendirmedik. İyi günlerde şirketlerimizin özkaynaklarını güçlendirmek yerine borçlanarak büyümeyi tercih ettik. Bunları da açık yüreklilikle kabul etmemiz gerekiyor.”

Geçmişi geride bırakalım

Geçmişin hatalarını tartışmaktan çok, bundan sonra ne yapılacağına bakılması gerektiğini belirten Hatipoğlu, şu görüşlere yer verdi: “Sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Ama sanayici de aldığı kaynağı üretime yatıracak. Devlet Ar-Ge’yi destekleyecek. Sanayici de kazandığı parayı teknolojiye ve inovasyona yatıracak. İhracatçıyı destekleyeceğiz. Sanayici de kolay iç pazar kârı yerine dünyanın her ülkesinde müşteri arayacak. Daha az gösteriş, daha çok yatırım. Daha çok marka ve ihracat. Daha az gayrimenkul, daha çok fabrika. Daha az fasonculuk, daha çok marka. Daha az düşük katma değer, daha çok teknoloji. Daha az mazeret, daha çok verimlilik ve ihracat. Devlet de üzerine düşeni yapacak, biz sanayiciler de.”