AK Partili Kurt proje detaylarını paylaştı: Bazı hayaller gerçek olmayı hak eder

Adıyaman tarımında tarihi bir dönüşümün kapısı aralanıyor. Ürgüç ve Bebek Pompaj Sulama Projeleri kapsamında başlatılan çalışmalar, hem bölge çiftçisini hem de Adıyaman ekonomisini canlandırmaya hazırlanıyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Kurt, “Hizmet zamanı diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, Adıyaman’ımızın bereketli topraklarını modern sulama altyapısıyla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, DSİ Genel Müdürlüğümüz ve Adıyaman Sulama Birliğimizin iş birliğiyle yürütülen Ürgüç ve Bebek Pompaj Sulama Projeleri ile sadece suyu değil; üretimi, umudu ve kalkınmayı da toprağa taşıyoruz.” dedi.

Çiftçiye can, toprağa bereket

Sulu tarımın bölge çiftçisinin yıllardır özlemle beklediği bir gelişme olduğunu vurgulayan Kurt, “Bu projeler, yalnızca toprağa değil; üretime, refaha ve kırsal kalkınmaya da can verecek. Ürün çeşitliliği artacak, çiftçimiz kazanacak ve bölgenin ekonomik dinamizmi güçlenecek.” diye konuştu.

Projelerin, Adıyaman’da tarımsal verimliliği ciddi oranda artıracağını belirten Kurt, dört milletvekili olarak bu hayalin gerçekleşmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. “İnanıyoruz ki, hayalleri olmayanlar başkalarının hayallerinde figüran olmaktan kurtulamaz.” diyen Kurt, çiftçilerin hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Proje detayları paylaşıldı

Milletvekili Kurt, devam eden projelerin teknik ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı:

Bebek 1 ve Bebek 2 Pompaj Sulamaları: Atatürk Barajı’ndan alınacak su ile toplam 5.386 hektar arazi sulanacak. Projede 9 adet pompa kullanılacak. Bebek 1 kapsamında 3.412 metre CTP ve 12.244 metre HDPE boru döşendi. 106 adet sanat yapısının inşası sürerken, yükleme havuzu tamamlandı. Projenin 30 Mayıs 2026’da tamamlanması planlanıyor.

Projelerde emeği geçenlere teşekkür eden Kurt, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman Valisi Osman Varol, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, DSİ 203. Şube Müdürü M. Emin Ertürk ve Adıyaman Sulama Birliği Başkanı Mehmet Eryılmaz’a teşekkürlerini sundu.

Özellikle 2023 yılında sulama ihtiyacının pompaj sistemleriyle çözülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşmeyi hatırlatan Kurt, “2023 yılında Milletvekilliğimizle birlikte sulama ihtiyacının pompaj istasyonları ile karşılanması için Valimiz Osman Varol, Milletvekillerimiz İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve İl Başkanımızla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek taleplerimizi ilettik. Çözüm noktasında talimatları ile büyük destekleri oldu.” dedi.

“Bazı hayaller gerçek olmayı hak eder”

Adıyaman için hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Kurt, “Bu önemli projelerde sergiledikleri çözüm odaklı ve özverili yaklaşımları için şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyorum. Bizler, Adıyaman için çalışmaya, üretmeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bazı hayaller gerçek olmayı hak eder; biz de o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için buradayız.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.