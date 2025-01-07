AK Partili Resul Kurt duyurdu: Kuyulu OSB'de son aşamaya gelindi

VEYSEL AĞDAR

Adıyaman için önemli projelerden Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’nde son aşamaya gelindiği açıklandı. Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi’nin 22 Aralık 2022’de 430 hektar üzerine sınırları kesinleştirildiğini vurgulayan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, OSB projesi ile rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir karma sanayi sektörünün oluşturulması hedeflendiğini söyledi. OSB alanının, Adıyaman’a 31 km uzaklıkta olduğunu ifade eden Kurt, “D875 Karayolu güzergâhı üzerinde bulunmakta. Adıyaman Havalimanı’na 50 km, Şanlıurfa GAP Havalimanı’na 80 km uzaklıktadır. Hem limanlara, hem karayollarına ve hem de demiryollarına yakın alt yapısı, projesi ile örnek bir sanayi bölgesi olacak” dedi.

"Binlerce hemşehrimiz de burada istihdam edilecek"

Kurt “Şehrimizin mevcutta sanayicilere tahsis yapılacak parsellerinin olmaması nedeniyle hem de Adıyaman’lı firmalara, hem de diğer yerli ve yabancı firmalara sanayi tesisi kurma imkânı sağlanacaktır. Binlerce hemşehrimiz de burada istihdam edilecek, bu firmaların şehrimize büyük katkıları olacaktır. Halihazır raporları, zemin etüt raporu ve imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. Hidrolik ve hidrolojik etüt raporu çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, parselasyon çalışmaları şubat ayı içerisinde başlayacaktır. 251 hektar sanayi parsel alanı, 16 hektar ticaret alanı ve 17 hektar yeşil alan ile geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir. 2025 yılı 2. çeyreğinde altyapı projelerine başlanması planlanmaktadır. Buna istinaden 2026 yılında altyapı çalışmaları başlaması plan dahilindedir. Kuyulu OSB Yeşil OSB etiketiyle ayrıcalıklı duruma gelecektir." ifadelerini kullandı.