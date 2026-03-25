AK Partili vekil duyurdu: Kripto paralara yönelik vergi taslağında değişiklik yapılacak

Yaklaşık iki ay önce kripto para işlemlerine 10 binde 3 oranında vergi getirilmesi amacıyla TBMM'ye teklif sunuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, kripto varlıklara yönelik vergi düzenlemesinde değişiklik yapılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

İleri, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifindeki bazı maddelerin yeniden ele alınacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İleri, kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerde kamuoyunda oluşan hassasiyetlerin dikkate alındığını belirtti. Bu kapsamda, teklif metninde yer alan bazı hükümlerin değişiklik önergesiyle revize edilmesinin planlandığını ifade etti.

İleri, “TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden İleri, sürecin hayırlı olmasını temenni etti.