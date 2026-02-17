AK Partili vekiller de ‘yapılandırma ihtiyaç’ diyor

Maruf BUZCUGİL Hüseyin GÖKÇE Canan SAKARYA Mehmet KAYA Besti KARALAR

Vergi ve prim borçlarına yapılandırma talebi artık sadece muhalefet milletvekillerinden gelmiyor. Son dönemde AK Parti milletvekilleri de seçim bölgelerinde sahada yaptıkları çalışmalarda vergi ve prim borçlarının yapılandırılması konusunda gelen yoğun talebi ve yapılandırma ihtiyacı sıkça dile getirmeye başladılar. Yüksek enflasyon, nedeniyle özellikle işletmelerin vergi ve prim borçlarını ödemede zorlandığı dile getirilirken, yapılandırmaya ihtiyaç var" değerlendirmesi yapılıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP’de vergi borçlarının yapılandırılması konusunda vatandaştan gelen talepleri bir süredir Meclis gündemine taşıyor. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bir süre önce vatandaşın ne matrah artırımı ne stok aff ı talebi bulunduğunu sadece vergi ve borç yapılandırması konusunda yoğun talep olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek nasıl bakıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapılandırmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Zaman zaman gündeme gelen yapılandırma haberlerini de Bakanlık ‘Gündemimizde bu konuda bir çalışma yok‘ açıklaması ile yalanlıyor. Bakan Şimşek, geçtiğimiz aylarda bütçe görüşmelerinde de yapılandırmanın gündemlerinde olmadığı belirterek, “Yapılandırmanın vergiye uyumu bozduğu çok net. Eğer gerçekten bir mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu bize sunup zorda olduğunu gösterirse biz memnuniyetle taksitlendirme yapıyoruz. Borçlarını ödemede zorluk çekenler Gelir İdaresi'ne başvursunlar. Biz, bütün mükellefl erimize eğer rasyoları elverişliyse yardımcı olacağız” açıklamasıyla yapılandırmaya kapıyı kapatmıştı. Yapılandırma düzenlemeleri, vergisini zamanında ödeyen mükellef ile geciktirenler arasında adalet duygusunu zedeliyor ancak diğer taraftan vergisini zor durumda olduğu için ödeyemeyen mükellefl er için önemli bir rahatlama sağlıyor. Maliye yapılandırmaya sıcak bakmıyor yakın zamanda bir yasal düzenlemenin de Meclise gelmesi şu anda pek mümkün görünmüyor ama seçime doğru bir adım atılır beklentisi de sürüyor.