AK Parti'nin yetkili ismi bu tarihi işaret ederek açıkladı; Asgari ücrete zam gelecek mi?

Kira, yurt dışı harcı başta olmak üzere birçok kaleme gelen zamların ardından gözler asgari ücrete gelecek zam oranına çevrilmişti. Ancak 6.5 milyonu aşkın asgari ücretlinin beklediği açıklama yine gelmedi

HAMZA DAĞ HAZİRAN AYINI İŞARET EDEREK AÇIKLADI

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücretle ilgili zam tartışmalarına son noktayı koydu ve, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret, herhangi bir ülkedeki işçilerin elde edebileceği minimum kanuni ücret olarak ortaya çıkar ve çoğunlukla hükümet, işçi sendikaları ve işveren temsilcilerinden meydana gelen bir komisyon tarafından tespit edilir. Söz konusu dönemde ekonomik göstergeler, enflasyon miktarı, hayat standartları, işgücü piyasası şartları ve işverenlerin ödeme kapasitesi gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Komisyonun tavsiyesi, hükümet tarafından kabul ederek yürürlüğe girer ve çoğunlukla senelik olarak güncellenir.

Son zamanlarda birçok kaleme gelen yeni vergi düzenlemesi hakkında da önemli açıklamalar yapan Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor." diyerek sözlerine son verdi.