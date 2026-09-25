Akademika Ambalaj, satış ekibini güçlendirerek sahaya ağırlık verdi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Akademika Ambalaj, oluklu mukavva sektöründe daralan talep, yüksek finansman maliyetleri ve yoğun rekabet ortamına karşı üretim kabiliyetini verimlilik ve esnek üretim modeliyle koruyor. Şirket, otomotivdeki daralmaya karşı müşteri portföyünü gıda başta olmak üzere daha dirençli sektörlere kaydırırken, teknoloji yatırımlarıyla da maliyet ve istihdam baskısını yönetmeye çalışıyor.

Akademika Ambalaj Genel Müdürü Ramazan Kaya, oluklu mukavva sektöründe kapasite artışlarının talep büyümesinin önüne geçtiğini ve ekonomik koşulların da etkisiyle rekabetin yoğunlaştığını söyledi. Bu dönemde şirketin kendi kontrolündeki alanlara yoğunlaştığını belirten Kaya, verimliliğin öncelikli başlık olduğunu vurguladı. Geçen yıl verimliliklerini yüzde 35 artırdıklarını aktaran Kaya, bu yıl da çalışmaların sürdüğünü, satış ekibini güçlendirerek sahada daha etkin bir yapı oluşturduklarını ifade etti.

Otomotivin payı yüzde 40, gıdada artış var

Akademika Ambalaj’ın müşteri portföyünde de son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandı. Geçmişte işlerinin yüzde 70-75’ini otomotiv sektörünün oluşturduğunu belirten Kaya, otomotivdeki daralmayla birlikte bu payı yüzde 40 seviyesine indirdiklerini söyledi. Gıda sektörünün portföydeki payının arttığını aktaran Kaya, daha dirençli sektörlere yönelerek müşteri dağılımını çeşitlendirdiklerini dile getirdi.

Makine parkının farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek esneklikte olmasının bu dönüşümde avantaj sağladığını belirten Kaya, “Müşterimizi kaybetmiş değiliz, ancak müşterilerimizin kullanım miktarları azalıyor. İhracat azalıyor, iş imkanları azalıyor. Biz de buna göre hareket ediyoruz” dedi.

Şirketin aylık üretim kapasitesi yaklaşık 1.000 ton seviyesinde bulunuyor. Talebin güçlenmesi halinde mevcut makine parkıyla kapasitenin 1.500 tona çıkarılabileceği belirtiliyor. Bugün yaklaşık 50 kişilik bir istihdamla faaliyetlerini sürdüren şirkette çalışanların yüzde 50’ye yakınını kadın çalışanlar oluşturuyor.