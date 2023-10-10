AKAMİB Başkanı Kılıçer: Kayıplarımızı alternatif pazarlarla telafi edeceğiz

Türkiye'nin eylül ayı ihracatı yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün Türkiye geneli ihracatı ise yüzde 10,3'lük düşüşle 681 milyon 434 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektör, Türkiye'nin toplam ihracatından da yüzde 3 pay aldı. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği de (AKAMİB) eylül ayı ihracatından yüzde 2'lik azalışla 79 milyon 220 bin dolarlık ihracat geliri elde etti.

Yılın ilk 9 ayında ise Türkiye geneli sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 oranında azalış göstererek 5 milyar 945 milyon 36 bin dolar olurken, AKAMİB'den yapılan ihracat yüzde 8 azalış ile 641 milyon 427 bin dolar oldu.

ABD'ye ihracat artışı sürdü

Sektörün eylül ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı pazar 87,1 milyon dolarla Irak oldu. Irak'ı sırasıyla, Birleşik Krallık, İsrail, Libya ve Almanya izledi. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artış yüzde 53,4 ile Fas'a, yüzde 51 ile de Libya'ya yapılan ihracatta kaydedildi. Hedef pazarlardan ABD'de ise yüzde 2,7'lik artış görüldü.

AKAMİB'in eylül ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 19,1 milyon dolar ihracat yapılan Irak'ı sırasıyla, Almanya, Libya, İsrail ve Romanya takip etti. İlk 10 pazar arasında en dikkat çekici artışlar ise yüzde 77,1 ile Fas'a, yüzde 58,2 ile Romanya'ya, yüzde 53,4 ile ABD'ye, yüzde 41,5 ile Libya'ya yapılan ihracatta görüldü. İlk 10 pazarın 8'inde ihracat artışı dikkat çekerken, İsrail ve Fransa'da düşüş oldu.

Eylül ayına ilişkin değerlendirmede bulunan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, "Küresel mal ticaretinde yaşanan talep daralması devam ediyor. Özellikle Avrupa'daki enflasyon süreci ile tüketiciler yeni siparişlerde temkinli davranıyor. Biz de bu süreçte alternatif pazarlara yoğunlaşarak kayıplarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Afrika kıtasında büyüme ivmesi yakaladık. Çift haneli büyümelerimizin devam edeceğini öngörüyoruz. Diğer yandan dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'de artışlarımız sürüyor. Bu pazarda edineceğimiz güç, bize Amerika kıtasının kapılarını açacaktır. Bu pazar özelinde yaptığımız çalışmaları artırmayı, Türk mobilyasını tanıtmayı sürdüreceğiz." dedi.