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Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Benzine zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor. Benzine 74 kuruşluk zammın pompaya yansıması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatları yeniden değişiyor! Benzine zam geliyor
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve dövizdeki değişiklik akaryakıta da yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından bu kez benzine de zam geliyor.

Benzine zam geliyor 

Motorin fiyatlarında gelen zam sonrası benzine de zam geleceği bildirildi. Benzine 74 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatların 28 Kasım Perşembe gününden itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

Motorine indirim veya zam var mı?

En son motorine 23 Kasım’da zam yapılmıştı. Motorinin litresi, bazı şehirlerde 45 liraya kadar yükselmişti. Şu an motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor. 

Petrol fiyatları ateşkes ihtimalini fiyatlıyor

Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısı öncesinde İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasının olası etkisini değerlendiren piyasaların etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Brent ham petrol vadeli işlemleri 8 sent düşüşle varil başına 72,73 dolara, ABD Batı Teksas petrol vadeli işlemleri ise 9 sent düşüşle varil başına 68,68 dolara geriledi.

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