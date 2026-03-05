Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı ve Hürmüz Boğazı'na uygulanan geçiş ambargosu petrol fiyatını yükseltti.
Petrole gelen zam akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Önceki gün devreye girmesi beklenen 6,69 liralık motorin zammı eşel mobil sisteminin devreye alınacağı beklentisiyle ertelendi.
Eşel mobil sistemine geçiş kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar azalarak uygulanacak.
Ayrıntılar geliyor.