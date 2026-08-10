Akaryakıt fiyatlarında yeni rekor beklentisi: 100 TL’yi aşabilir

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini sürdüreceğini ve 2027’nin ikinci yarısında benzin ile motorinin litre fiyatının 100 TL’yi aşabileceğini öngördü. Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin yanı sıra Brent petrol ve küresel akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin Türkiye’deki pompa fiyatlarına da yansıdığı belirtildi.

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Termopet‘in Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, akarkayıt sektörüne ilişkin sorularını yanıtladı.

Direkci, ABD ile İran savaşının hemen ardından mart ayında akaryakıtta eşel mobil uygulamasının devreye alındığını, zam gereksiniminin bir bölümünün ÖTV’den karşılandığını anımsattı.

Resmi Gazete'de 3 Temmuz’da yeni bir eşel mobil kararının yayımlandığını belirten Direkci, "Buna göre zamların yüzde 25’i ÖTV’den karşılanıyor, kalan yüzde 75’i pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor. İndirim gündeme gelirse de bunun tamamı ÖTV için mahsup ediliyor. Pompa satış fiyatları değişmiyor. En son cuma günü benzinde 4 TL 35 kuruş indirim, ÖTV’ye kesildi" dedi.

Cemil Direkci, bir süre daha indirimlerin pompaya yansımayacağını kaydederek, benzin ve motorinde mart ayı öncesindeki ÖTV düzeyine gelinceye değin kesintilerin süreceğini, pompa satış fiyatlarının değişmeyeceğini söyledi.

2027'nin ikinci yarısına dikkat

Direkci, fiyatların yüksek seyriyle birlikte 2027 yılında bir litre akaryakıtın 100 TL’yi görüp görmeyeceği sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Hemen hemen kesin. Açıkçası baktığınızda bu yılki enflasyonun yüzde 30 dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. Dolar kurunun enflasyona paralel artması lazım. Biraz onun gerisinden geliyor. 2027 yılı enflasyon tahminini de beraber yapalım. En iyi ihtimalle yüzde 20 olacaktır. Akaryakıtta, ÖTV artışları da gelecek. Savaş sonrasında akaryakıtta müthiş bir düşüş de olmayacak. Düşüşlerin bir kısmı da ÖTV’ye gidecek. 2027 yılının ikinci yarısında üç haneli rakamı, benzinde de motorinde görmemiz muhtemeldir. Hemen, gelecek yılın temmuz ayında olmasa da ikinci yarısında görmemiz muhtemel."

Ticari faaliyetlerde yavaşlama sinyali

Son birkaç aydır motorin tüketiminin azaldığını gözlemlediklerini kaydeden Direkci, "Motorinde biraz yavaşlama var. Ticari faaliyetlerin aynası birebir motorin tüketimidir. Motorin, tarımda da taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılıyor. Ticari faaliyetlerde yavaşlama var. Dezenfasyon politikalarının etkisi bu anlamda görülüyor. Fiyatların da çok artmış olması bunu biraz hızlandırmış olabilir" diye konuştu.

"Vatandaş artık durumu kabullenmiş"

Direkci, istasyonlara gelen yurttaşların akaryakıt fiyatlarına ilişkin değerlendirmeleri ya da tepkilerine ilişkin soru üzerine, vatandaşların her duruma hızlaca uyum sağladığını söyledi. Direkci, "Zenginler, düşük gelirlilerden daha çok şikayet ediyor. Ben, bunu şuna bağlıyorum. Ekonomideki gelişmeleri çok daha hızlı takip ediyorlar. Belli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaş artık durumu kabullenmiş. Ne olursa olsun modunda diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

"50 TL'lik benzin alıyorum" dönemi bitti

Bazı vatandaşlar, önceki yıllarda akaryakıta gelen zamları normalleştirmek için bu konuda sorulan sorulara, "Ben hep 50 TL’lik benzin ya da motorin alıyorum" yanıtını veriyorlardı. Son birkaç yıl içinde bir litre benzin fiyatı 70, motorin fiyatı 80 TL’yi aştı. Direkci, bu konudaki soru üzerine, "50 TL’lik yerine şimdi 500 TL’lik alıyor. Yeni standart 50 TL yerine 500 TL" dedi.