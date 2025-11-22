Akaryakıt indirimi zammı geldi mi? 22 Kasım 2025 cumartesi benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan son krizlerin ardından “Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?”, “LPG’ye zam geldi mi?” ve “22 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları kaç TL?” gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Son haftalarda hem motorine hem de benzine yapılan zammın ardından gözler yeni fiyat güncellemelerine çevrilmiş durumda. Vatandaşlar da ister istemez pompaya yansıyacak zammı veya indirimi bilmek istiyor. İşte 22 Kasım 2025 cumartesi benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yeni bir zam veya indirim yansımadı. Fiyatlar bir önceki günkü seviyesini koruyor.

Türkiye genelinde ortalama fiyatlar:

Benzin: 55,76 TL

Motorin: 60,50 TL

LPG: 27,60 TL

22 Kasım 2025 cumartesi benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin fiyatı:

Anadolu Yakası: 54,73 TL

Avrupa Yakası: 54,89 TL

Motorin (Mazot) fiyatı:

Anadolu Yakası: 59,32 TL

Avrupa Yakası: 59,47 TL

LPG fiyatı:

Anadolu Yakası: 27,08 TL

Avrupa Yakası: 27,71 TL

Brent petroldeki oynaklık, döviz kuru ve uluslararası piyasa hareketliliği akaryakıt fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Sürücüler, yeni haftaya girerken olası zam ve indirim haberlerine karşı akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. 22 Kasım 2025 itibariyle fiyatlar sabit kalsa da piyasadaki değişkenlik nedeniyle güncel veriler önemini koruyor.