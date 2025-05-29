  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Akaryakıt istasyonlarında UTTS üzerinden fiili satışlar 2 Haziran’da başlayacak
Takip Et

Akaryakıt istasyonlarında UTTS üzerinden fiili satışlar 2 Haziran’da başlayacak

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulamasına ilişkin bugün yayınladığı duyuru konusunda meslektaşlarını bilgilendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akaryakıt istasyonlarında UTTS üzerinden fiili satışlar 2 Haziran’da başlayacak
Takip Et

Darphanenin yaptığı duyuruda, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2 Haziran 2025 tarihine kadar, gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve Tabanca İletişim Modüllerini (TİM) taktırmaları ve bu donanımların YN ÖKC’lerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları gerekiyor.

UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacak

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 22’inci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak.

Bu nedenle taşıt sahiplerinin vergi uygulamaları yönünden hak kayıplarının ortaya çıkmaması için taşıt sahiplerinin;

-Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara, 2/6/2025 tarihine kadar gerekli başvuru ve kayıt işlemlerini yaparak, 30/6/2025 tarihine kadar,

- 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yer almayan ve taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1/7/2025 tarihinden itibaren,

- Birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine kadar, TTB taktırılması gerekiyor.

1 ocak’ta yürürlüğe giren yeni düzenleme çok önemli

Dış satışlara ilişkin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme konusunda da bayileri uyaran PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi:

“Dış satışlara sınırlama getiren ve 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Daha önce dökme yakıt kullanan araçların çok büyük bir kısmı artık istasyonlardan yakıt almak zorunda. Aksi takdirde aldıkları yakıtların bedellerini gider olarak kullanamayacaklar. Meslektaşlarımın bu konuda nihai tüketici olan müşterilerini bilgilendirmeleri vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için önemli. Meslektaşlarımın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.”

İstanbul'un bazı bölgelerine sağanak ve dolu yağdı!İstanbul'un bazı bölgelerine sağanak ve dolu yağdı!Gündem

 

KKM’de erime sürdüKKM’de erime sürdüFinans

 

Ekonomi
Ticaret Bakanı Bolat: Meyve-sebze hallerine yönelik tasarıda kapsamlı değişiklikler yolda
Meyve-sebze hallerine yönelik tasarıda kapsamlı değişiklikler yolda!
Merkez'in rezervleri 7 hafta sonra 150 milyar doların üzerinde
Merkez'in rezervleri 7 hafta sonra 150 milyar doların üzerinde
Küresel LNG gemi filosunun bu yıl 97 yeni gemiyi bünyesine katması bekleniyor
Küresel LNG gemi filosunun bu yıl 97 yeni gemiyi bünyesine katması bekleniyor
Bozcaada'da kaçak su kullanan otele 88 milyon TL'lik para cezası
Bozcaada'da kaçak su kullanan otele 88 milyon TL'lik para cezası
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti!
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti!
TCMB'nin rezervlerine eleştirilere ABD'li dev bankanın yorumu: Abartılıyor!
TCMB'nin rezervlerine eleştirilere ABD'li dev bankanın yorumu: Abartılıyor!