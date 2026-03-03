Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran’ın misilleme atışları dünya ekonomisini kötü ekledi. İran’ın Suudi Arabistan ve Katar’daki petrol tesislerine saldırısı sonrası petrol fiyatları yükselirken Türkiye’de pompa fiyatlarına zam olarak yansıdı. Kısa süre önce LPG’ye yapılan 65 kuruşluk artışın ardından bu kez motorin ve benzin fiyatları yüzde 10’un üzerinde artış bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışlarından etkilenmemek isteyen vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdular.
VEYSEL AĞDAR
4 Mart’tan geçerli olmak üzere motorine 6 lira 70 kuruş, benzine de 2 lira 50 kuruş zam gelecek. Güncel fiyatı 60 lira 40 kuruş olan motorinin litresi 67 liraya, 58 lira 20 kuruş olan benzinin de 60 lira 70 kuruş civarında olması bekleniyor.
Nakliye ve üretim maliyetleri etkilenecek
Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları bu gece güncellenecek. Motorin fiyatlarındaki artışın özellikle taşımacılık, lojistik ve üretim maliyetlerine doğrudan yansıması bekleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarını önlemek için birçok ürünün ihracatına kısıtlama getirilirken akaryakıt fiyatlarındaki artış ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor. Uzmanlar, bu artışın gıda başta olmak üzere birçok üründe zincirleme fiyat etkisi oluşturabileceğine dikkat çekiyor.