Akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

VEYSEL AĞDAR

4 Mart’tan geçerli olmak üzere motorine 6 lira 70 kuruş, benzine de 2 lira 50 kuruş zam gelecek. Güncel fiyatı 60 lira 40 kuruş olan motorinin litresi 67 liraya, 58 lira 20 kuruş olan benzinin de 60 lira 70 kuruş civarında olması bekleniyor.

Nakliye ve üretim maliyetleri etkilenecek

Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları bu gece güncellenecek. Motorin fiyatlarındaki artışın özellikle taşımacılık, lojistik ve üretim maliyetlerine doğrudan yansıması bekleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarını önlemek için birçok ürünün ihracatına kısıtlama getirilirken akaryakıt fiyatlarındaki artış ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor. Uzmanlar, bu artışın gıda başta olmak üzere birçok üründe zincirleme fiyat etkisi oluşturabileceğine dikkat çekiyor.